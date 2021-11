Université Auguste-Rodin | CYCLE DU GRAND TOUR AU TOURISME DE MASSE Salle de conférences du Potager du Dauphin, 9 décembre 2021, Meudon.

Salle de conférences du Potager du Dauphin, le jeudi 9 décembre à 14:15

### DU GRAND TOUR AU TOURISME DE MASSE Qui défendra l’idée du tourisme dit de masse, lequel satisfait des appétits bien différents, mêlant enjeux économiques, société de loisir et de consommation, au détriment des systèmes écologiques locaux, des cultures, du bilan carbone, de nos santés. Aujourd’hui, les outils numériques nous promettent de nouvelles manières de voyager. Les enjeux du tourisme sont multiples et les crises de ces dernières décennies questionnent nos habitudes, l’industrialisation et l’économie du secteur. * **Mondialisation, tourisme de masse et nouvelles formes de tourisme : le voyage aujourd’hui et demain**

4,20€/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable) à l’unité – cycle 8,40€/2€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)

Par Pierre Josse, journaliste, photographe, rédacteur en chef du Guide du Routard

Salle de conférences du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine



