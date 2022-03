Université Auguste-Rodin |CYCLE ACTUALITÉ DE L’ASTRONOMIE A L’OBSERVATOIRE Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

### ACTUALITÉ DE L’ASTRONOMIE A L’OBSERVATOIRE * **A la recherche de vie autour d’autres étoiles : les exoplanètes** _Jean Schneider, astrophysicien, co-découvreur de plusieurs exoplanètes_ Mardi 29 mars à 14h15 Dans le Système Solaire, la Terre est la seule planète où il y a des formes de vie évoluées. Il n’est pas clair s’il y a une vie microbienne sur Vénus, Mars ou le satellite Europe de Jupiter. Par contre, on sait maintenant qu’il y a des milliers de planètes analogues à la Terre autour d’autres étoiles. Des formes de vies, analogues ou différentes de la nôtre peuvent-elles s’y développer ? Cela pose une question préalable: que faut-il entendre par “vie” ? En comment faire pour les observer ?

A l’unité 4,20€/1€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)- Cycle 25,2€/6€ tarif réduit (demandeur d’emploi, non imposable)

