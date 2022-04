Université A-Rodin (Ville de Meudon) Stages vacances de Printemps : Livre-accordéon pour enfants Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Espaces culturels du potager du Dauphin

[[http://www.farzaneh-tafghodi.com](http://www.farzaneh-tafghodi.com)](http://www.farzaneh-tafghodi.com)———— Stage de vacances de Printemps: LIVRE-ACCORDEON ———————————————– ### animés par Farzaneh Tafghodi, artiste peintre Lieu : Salle de peinture

130 € ; matériel fourni

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T10:00:00 2022-04-25T12:00:00;2022-04-26T10:00:00 2022-04-26T12:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00

