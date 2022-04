Université A-Rodin (Ville de Meudon) STAGE EVEIL ARTISTIQUE, Pédagogie Martenot Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Eveil artistique, pédagogie Martenot ———————————— ### par Mariola Luber, de l’association LA PEPINIERE DES ARTS * « _Par l’enseignement de l’Art, favoriser l’épanouissement de la Personne_ » Ginette Martenot. * Mariola, sculpteur et historienne d’art, propose des projets en relation avec un artiste, un mouvement artistique, une exposition ou un thème. * Elle sensibilise les enfants aux différentes techniques artistiques sculpturales et picturales (taille directe sur pierre, modelage du plâtre, de la terre, du papier, du fil de fer, dessin, peinture…) et à l’Histoire de l’Art à travers les époques. * Les enfants manipulent tous types de matériaux, sculptent, transforment, assemblent, fabriquent, inventent…apprennent les techniques et s’expriment en toute liberté. * Cours à petits effectifs pour mieux encadrer les enfants, 10 au maximum. Lieu : salle de sculpture [www.formedirecte.com](http://www.formedirecte.com) [www.mariolaluber.com](http://www.mariolaluber.com)

1h30/semaine ; Enfants à partir de 5 ans ; 145 € par trimestre matériel fourni + 10 € frais d’adhésion à l’association; engagement annuel payable en 1 ou 3 fois.

Atelier d’Eveil artistique pour enfants et adolescents Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

