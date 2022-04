Université A-Rodin (Ville de Meudon) STAGE AQUARELLE, Vacances scolaires Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

AQUARELLE ——— ### par Farzaneh Tafghodi, plasticienne et auteure de livre illustré * Nous travaillons essentiellement la technique spécifique de l’aquarelle * Avec des exercices portant sur le fonctionnement des couleurs et sur le langage plastique en général. Lieu : Salle de peinture [www.farzaneh-tafghodi.com](http://www.farzaneh-tafghodi.com)

3h/semaine ; 170 € matériel fourni sauf aquarelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T16:30:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T16:30:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:30:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T16:30:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T16:30:00

