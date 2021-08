Meudon Espace culturel Les Sablons Hauts-de-Seine, Meudon Université A-Rodin (Ville de Meudon) J’PEUX PAS, J’AI PIANO ET SOLFEGE ! Espace culturel Les Sablons Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Cours de piano et solfège ————————- ### par Sébastien Rosato * Parents, retraités ou étudiants, il est l’heure de vous réconcilier avec la musique. * Ce nouvel atelier, hors des sentiers conventionnels, réforme l’apprentissage musical. * Plus ludique et amusant, il utilise diverses techniques: jeux, danses, mouvements corporels et reformulation du vocabulaire par l’image. * L’objectif est de rassembler autour de l’apprentissage ou du perfectionnement d’un instrument et du solfège. Lieu : salle n° 1

25€/30mn/semaine ; 35€/45mn/semaine ; 45€/60mn/semaine

Atelier de cours de piano et solfège tout public Espace culturel Les Sablons 1 Allée du Canada 92190 Meudon Meudon Fleury Hauts-de-Seine

