Meudon Espaces culturels du potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Université A-Rodin (Ville de Meudon) Cours d’ALLEMAND Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Université A-Rodin (Ville de Meudon) Cours d’ALLEMAND Espaces culturels du potager du Dauphin, 28 septembre 2021-28 septembre 2021, Meudon. Université A-Rodin (Ville de Meudon) Cours d’ALLEMAND

du mardi 28 septembre au jeudi 30 juin 2022 à Espaces culturels du potager du Dauphin

Cours d’Allemand —————- ### par Gisela Galharret-Borde * Cours orientés vers l’expression orale. * Niveau 1 pour rappeler et affermir les connaissances acquises au lycée. * Niveau 2 pour approfondir et enrichir le lexique littéraire, artistique ainsi que le vocabulaire relatif au monde contemporain. Lieu : Salle de Porto-Riche Information : par téléphone à partir du 17 septembre

1h15/semaine ; 52 € / trimestre

Atelier de langue allemande pour les adultes et adolescents dès 16 ans Espaces culturels du potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-28T17:30:00 2021-09-28T18:45:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T11:15:00;2021-10-05T17:30:00 2021-10-05T18:45:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T11:15:00;2021-10-12T17:30:00 2021-10-12T18:45:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T11:15:00;2021-10-19T17:30:00 2021-10-19T18:45:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T11:15:00;2021-11-09T17:30:00 2021-11-09T18:45:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T11:15:00;2021-11-16T17:30:00 2021-11-16T18:45:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T11:15:00;2021-11-23T17:30:00 2021-11-23T18:45:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T11:15:00;2021-11-30T17:30:00 2021-11-30T18:45:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T11:15:00;2021-12-07T17:30:00 2021-12-07T18:45:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T11:15:00;2021-12-14T17:30:00 2021-12-14T18:45:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T11:15:00;2022-01-04T17:30:00 2022-01-04T18:45:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T11:15:00;2022-01-11T17:30:00 2022-01-11T18:45:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T11:15:00;2022-01-18T17:30:00 2022-01-18T18:45:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T11:15:00;2022-01-25T17:30:00 2022-01-25T18:45:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T11:15:00;2022-02-01T17:30:00 2022-02-01T18:45:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T11:15:00;2022-02-08T17:30:00 2022-02-08T18:45:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T11:15:00;2022-02-15T17:30:00 2022-02-15T18:45:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T11:15:00;2022-03-08T17:30:00 2022-03-08T18:45:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T11:15:00;2022-03-15T17:30:00 2022-03-15T18:45:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T11:15:00;2022-03-22T17:30:00 2022-03-22T18:45:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T11:15:00;2022-03-29T17:30:00 2022-03-29T18:45:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T11:15:00;2022-04-05T17:30:00 2022-04-05T18:45:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T11:15:00;2022-04-12T17:30:00 2022-04-12T18:45:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T11:15:00;2022-04-19T17:30:00 2022-04-19T18:45:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T11:15:00;2022-05-10T17:30:00 2022-05-10T18:45:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T11:15:00;2022-05-17T17:30:00 2022-05-17T18:45:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T11:15:00;2022-05-24T17:30:00 2022-05-24T18:45:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T11:15:00;2022-05-31T17:30:00 2022-05-31T18:45:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T11:15:00;2022-06-07T17:30:00 2022-06-07T18:45:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T11:15:00;2022-06-14T17:30:00 2022-06-14T18:45:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T11:15:00;2022-06-21T17:30:00 2022-06-21T18:45:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T11:15:00;2022-06-28T17:30:00 2022-06-28T18:45:00;2022-06-30T10:00:00 2022-06-30T11:15:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Étiquettes évènement : Autres Lieu Espaces culturels du potager du Dauphin Adresse 15 rue de Porto-Riche 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon