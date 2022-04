Université A-Rodin (Ville de Meudon) Atelier Photo pour enfants et ados, le samedi : “LE MONDE MAGIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE” Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 16 avril au samedi 25 juin à Espace culturel Robert-Doisneau

LE MONDE MAGIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE ———————————– ### animé par Béatrice Chérasse Devenir pour un moment, l’artiste du jour. Créer sa propre photo à partir d’autres images. Recréer un monde à soi: imaginer, manipuler, découper, coller, customiser… tout un monde à découvrir !

15 € le stage – 4 participants minimum et 8 maximum

2022-04-16T14:30:00 2022-04-16T16:00:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:00:00

