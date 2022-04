(Université A-Rodin) STAGE DESSIN DE NU avec modèle vivant Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

(Université A-Rodin) STAGE DESSIN DE NU avec modèle vivant Espaces culturels du Potager du Dauphin, 9 avril 2022, Meudon. (Université A-Rodin) STAGE DESSIN DE NU avec modèle vivant

du samedi 9 avril au samedi 14 mai à Espaces culturels du Potager du Dauphin

Atelier pour adultes, minimum 5 participants – sur inscription directement auprès du responsable d’atelier.

45€, matériel fourni et honoraire pour le modèle vivant inclus+10€ d’adhésion à l’association

Stage pour adultes par SOLWEIG VON KLEIST Espaces culturels du Potager du Dauphin 15, rue de Porto-Riche – 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T16:00:00 2022-04-09T18:00:00;2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espaces culturels du Potager du Dauphin Adresse 15, rue de Porto-Riche - 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Departement Hauts-de-Seine

Espaces culturels du Potager du Dauphin Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

(Université A-Rodin) STAGE DESSIN DE NU avec modèle vivant Espaces culturels du Potager du Dauphin 2022-04-09 was last modified: by (Université A-Rodin) STAGE DESSIN DE NU avec modèle vivant Espaces culturels du Potager du Dauphin Espaces culturels du Potager du Dauphin 9 avril 2022 Espaces culturels du potager du Dauphin Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine