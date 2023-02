Rencontre FLE Madrid 2023 : « Temps de réFLExions Universidad Politécnica, Madrid, 24 mars 2023, Madrid.

L’entrée coûte 99 euros en présentiel, et inclut 3 conférences, 3 sessions d’atelier, 1 apéritif dînatoire, 1 pause café, 1 pause déjeuner, 1 verre de l’amitié. En streaming, elle coûte 29,95 euros et inclut le streaming et replay des 3 conférences.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Universidad Politécnica, Madrid Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial Ronda de Valencia, 3. 28012, MADRID

Nous sommes ravis, après deux ans de pandémie, de renouer avec nos Rencontres FLE en présentiel !

Cette Rencontre FLE aura lieu à Madrid, les vendredi 24 et samedi 25 mars 2023, et s’intitulera « Temps de réFLExions ». Elle est organisée en partenariat avec l’Universidad Politécnica de Madrid.

Vous pourrez assister à trois conférences et trois ateliers, et puisqu’il est si bon de se retrouver tous ensemble, l’entrée inclut aussi un apéritif dinatoire le vendredi, ainsi qu’une pause café, une pause déjeuner et un verre de l’amitié le samedi.

Les trois conférences de la Rencontre seront aussi disponibles en streaming (et ensuite en replay) pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer.

Pour toute question, contactez-nous à info@rencontre-fle.com.



