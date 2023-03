Concours : Questions pour un champion francophone. Universidad Ean : Legacy Bogota Catégorie d’Évènement: Bogota

Concours : Questions pour un champion francophone. Universidad Ean : Legacy, 24 mars 2023, Bogota. Concours : Questions pour un champion francophone. Vendredi 24 mars, 09h00 Universidad Ean : Legacy Entrée libre Dans le cadre de la Semaine de la langue francaise et de la Francophonie 2023, les étudiants de niveau débutant et intermédiaire organiseront un concours inspiré du format du programme télévisé « Questions pour un champion », ainsi que d’autres types d’activités ludiques, afin de mettre à l’épreuve les connaissances des participants concernant la Francophonie. Universidad Ean : Legacy Cl. 79 #11-45, Bogotá Bogota 111211 Localidad Barrios Unidos 57 3214493145 https://universidadean.edu.co/la-universidad/sedes/edificio-ean-legacy L’Université Ean, leader en durabilité et entrepreneuriat depuis plus de 50 ans, avec ses élèves en Langues Modernes, spécifiquement de francais 5, dernier niveau, proposeront des activités variées et jeux autour des dix mots 2023. Il y aura aussi une activité pour le public francophone sur le couloir ecologique qui donne sur l’avenue principal : cra 11. Edificio Legacy. Transports en commun SITP Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

