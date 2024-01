UNIVERSAL SOTRÉS PRÉSENTENT: RETOUR VERS 1900 Cours des loisirs Vagney, lundi 26 février 2024.

La cabane des Sotrés organise un projet de création de film sur plusieurs étapes pour les jeunes dès 11 ans. Ils vont imaginer, scénariser et tourner un film, en collaboration avec Pierre Médy, vidéaste professionnel, sur le site de Xaronval, village 1900, village au charme des années 1900.

Etape 1 CONCEPTION du 26 février au 1 mars à la Cabane des Sotrés (sans hébergement)

Découverte du village, repérage, écriture du scénario, essayage de costumes, ateliers d’initiation à l’utilisation du matériel vidéo

Etape 2 REALISATION 22 au 26 avril à Xaronval (avec hébergement)

Tournage dans le village 1900. Ce projet est en partenariat avec l’association les Amis du Valamont et AV Start. Xaronval est un village typique des Vosges situé entre Charmes et Mirecourt, qui se pare de son cadre 1900 et propose aux curieux de revivre un autre temps, avec le maximum de conscience historique et le souci du détail. Ici, nous pouvons retrouver les gestes oubliés, les savoirs-faire des artisans et les astuces de nos anciens.

Le village 1900 invite à venir traverser la place du village (reconstituée au 1er étage d’une maison de village), à flâner devant ses vitrines, à s’asseoir sur ce banc d’école, à reprendre le porte-plume ou encore à mordre à pleines dents dans ce délicieux morceau de pain qui vient juste de sortir du four.

Le film sera tourné dans une ferme typiquement Lorraine avec sa cuisinière d’antan, son poêle à bois, son foin et ses animaux.

Tarifs selon quotient familial. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter via les réseaux, par téléphone 07 83 84 86 89, par mail lacabanedessotres@gmail.comEnfants

360 EUR.

Cours des loisirs 1 rue aristide Briand

Vagney 88120 Vosges Grand Est

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-03-01 17:00:00



