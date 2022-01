Univers Baroque – Sérénades en Baronnies Beauvoisin Beauvoisin Catégories d’évènement: Beauvoisin

Drôme

Univers Baroque – Sérénades en Baronnies Beauvoisin, 17 juillet 2022, Beauvoisin. Univers Baroque – Sérénades en Baronnies Beauvoisin

2022-07-17 – 2022-07-17

Beauvoisin Drôme Nicolas Zielinski – contre ténor

Radboud Oomens – violon

Catherine Sternis – clavecin Beauvoisin

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvoisin, Drôme Autres Lieu Beauvoisin Adresse Ville Beauvoisin lieuville Beauvoisin

Beauvoisin Beauvoisin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvoisin/