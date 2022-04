UniverCity O’Trail, une course d’orientation sur le campus de Beaulieu Le Diapason – Campus Beaulieu, 27 avril 2022, Rennes.

Le Diapason – Campus Beaulieu, le mercredi 27 avril à 18:30

Le mercredi 27 avril, participez à une course d’orientation pour découvrir le patrimoine universitaire et le savoir-faire des étudiants Rennais. Cette épreuve, gratuite et ouverte à toutes et tous, est organisée par le SIUAPS de Rennes. En équipe de 2 à 5 coureurs, deux options s’offrent à vous : un parcours découverte (1h) ou sportif (2h). Un bon moment à passer en famille, entre amis ou entre collègues pour vivre une expérience sportive et conviviale ! En bonus : une tombola pour tous les participants étudiants, avec de nombreux lots à gagner ! [Plus d’info sur le site University O’trail](https://univercitytrail.univ-rennes.fr/)

Gratuit, sur inscription jusqu’au 20 avril

Une course d’orientation accessible et pleine de défis pour découvrir le patrimoine universitaire. Une course pour faire le lien.

Le Diapason – Campus Beaulieu 21 All. Jules Noël, 35700 Rennes Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Ille-et-Vilaine



