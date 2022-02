UNIVERCINÉ ITALIEN : MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI Château-Gontier-sur-Mayenne, 25 février 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

EUR 5 5 Mio fratello rincorre i dinosauri

de Stefano Cipani

Avec Alessandro Gassman, Isabella Ragonese, Rossy de Palma

Comédie, 1h41. VOSTFR

Jack a quatre ans et deux sœurs. Enfin, un après-midi, ses parents lui annoncent qu’il va avoir un petit frère et qu’il va être très spécial. Jack est très heureux : pour lui, spécial signifie super-héros. Après sa naissance, il réalise qu’il est vraiment différent des autres, mais il n’a pas de super pouvoirs. Il découvre alors ce que signifie le mot « Down ».

La séance sera suivie d’un échange avec les associations locales sur les thèmes de la famille, le handicap (la trisomie), le regard des autres, l’école, l’adolescence, l’amitié, l’amour.

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le festival Univerciné Italien de Nantes se délocalise et vous propose deux séances au Cinéma le Palace à Château-Gontier. Le vendredi 25 février : Mio fratello rincorre i dinosauri (Mon Frère Chasse Les Dinosaures) de Stefano Cipani.

contact@cinema-palace-53.fr +33 2 43 07 17 29 https://www.cinema-palace-53.fr/

