Découverte de véhicules de la libération 16 et 17 septembre Univem – Musée des véhicules de la Libération Entrée libre, visite des locaux gratuite

L’association UNIVEM vous invite dans ses locaux pour les Journées européennes du patrimoine 2023. Au programme : visite du musée et de l’atelier, pour les plus téméraire baptême routier en véhicules d’époque seconde guerre mondiale

L’objectif de l’association

Association loi de 1901, l’UNIVEM Paris Île-de-France (ex MVCG Paris Île-de-France) a pour objectif de préserver le patrimoine historique constitué par les véhicules militaires des derniers conflits, en particulier ceux de la Seconde guerre mondiale. Le Groupe possède près de quarante porteurs, tracteurs et chars américains parmi les plus rares. A cela s’ajoutent les dizaines de véhicules de nos adhérents.

L’UNIVEM Paris Île-de-France, véritable musée vivant, œuvre pour entretenir la mémoire d’un passé mécanique et historique qui mérite d’être préservé.

Univem – Musée des véhicules de la Libération Avenue de Gribeauval 78000 Versailles Satory 78000 Yvelines Île-de-France

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© UNIVEM