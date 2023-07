Visite guidée des herbiers de l’université Clermont Auvergne UniVegE – Herbiers CLF Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Samedi 16 septembre, 10h30, 14h00
UniVegE – Herbiers CLF

Sur inscription obligatoire, nombre de places limité

Visite des herbiers de l'université Clermont Auvergne

Présentation des différentes collections d'herbiers de l'université et de leur histoire; Présentation des outils actuels de conservation et de valorisation des collections; Description des thématiques de recherche liées à l'exploitation des herbiers : description de nouvelles espèces, évolution des plantes et des habitats en rapport avec le changement climatique, recherche ADN, utilisation pour la santé humaine.

UniVegE – Herbiers CLF
3 boulevard Lafayette
63000 CLERMONT-FERRAND
Clermont-Ferrand
63000
Plateau central
Puy-de-Dôme
Auvergne-Rhône-Alpes
+33 (0)4 73 40 62 20
https://herbiers.uca.fr/
herbiers@uca.fr

4ème collection française d'herbiers (plantes séchées), recherche sur les communautés végétales de moyenne montagne, botanique.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

