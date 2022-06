United Fight Night Catégorie d’évènement: Cesson-Sévigné

United Fight Night, 25 novembre 2022 18:00, . Championnat de France de Kick Boxing. La Glaz Arena, l’ASCR Muaythaï de Rennes et le Fight Gym Beaussetan s’associent pour vous proposer la première édition d’une compétition d’envergure nationale : l’UNITED FIGHT NIGHT. Ce show d’exception dans l’enceinte de la Glaz Arena verra s’affronter les meilleurs amateurs bretons, ainsi que les semi-pros et pros nationaux de Muaythaï, K-1 Rules et Kick Boxing. La soirée atteindra son apogée avec un championnat de France de K1 Rules.

Détails Heure : 18:00 - 23:30 Catégorie d’évènement: Cesson-Sévigné Site : https://www.glaz-arena.com/evenement/ultimed-fight-night/