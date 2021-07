United Fight Night – Championnat du Monde de Kick Boxing Brest, 21 janvier 2022-21 janvier 2022, Brest.

United Fight Night – Championnat du Monde de Kick Boxing 2022-01-21 – 2022-01-21 Brest Arena, 140 Bouvelard de Plymouth 140 Boulevard de Plymouth

Brest Finistère

Après une 1ère édition à succès et à guichets fermés, l’UNITED FIGHT NIGHT est de retour, le vendredi 21 janvier 2022 à Brest Arena.

Brest Arena, le Thaï boxing club de Brest et le Fight Gym Beaussetan s’associent à nouveau pour vous proposer une compétition d’envergure mondiale de Muaythaï, de K-1 Rules et de Kick Boxing. Un show d’exception dans le chaudron de Brest Arena qui verra s’affronter les meilleurs amateurs bretons, ainsi que les semi-pro et professionnels de Muaythaï, K-1 Rules et Kick Boxing internationaux !

Cette soirée consacrera les meilleurs combattants bretons : Xavier BASTARD, une des plus belles prestations de l’UFN 2020 pour la ceinture UFN Muaythaï et Fred MANAC’H qui effectuera son dernier combat. Les deux combattants poids lourds internationaux Francesco XHAJA et Cyril CEREYON seront de retour à Brest Arena.

La soirée atteindra son apogée avec un championnat du monde de Kick Boxing WAKO-PRO avec la championne du monde brestoise Cindy PERROS.

L’événement UNITED FIGHT NIGHT initialement programmé le 29 janvier 2021, puis le 29 mai 2021 est reporté au vendredi 21 janvier 2022 à Brest Arena.

Les billets achetés pour le 29 janvier 2021 et le 29 mai 2021 restent valables pour la date de report le 21 janvier 2022, vous n’avez aucune démarche à effectuer.

► Infos et réservations PMR/PSH : 02 29 00 74 30 (Brest Arena) ou arena.accueil@brestaim.fr

+33 2 29 00 74 30 https://brestarena.fr/fr/billetterie/united-fight-night

dernière mise à jour : 2021-06-02 par