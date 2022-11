CHARGE DE SENSIBILISATION ET DU CONTROLE DE L’ESPACE PUBLIC LOT 1 (PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, ROMAINVILLE, PANTIN) CDD 6 MOIS unité Nord Bobigny Catégories d’évènement: Bobigny

Est Ensemble recrute unité Nord 29 rue Gutenberg 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:drh-recrutement@est-ensemble.fr »}] CHARGE DE SENSIBILISATION ET DU CONTROLE DE L’ESPACE PUBLIC LOT 1 (PRE SAINT GERVAIS, LES LILAS, ROMAINVILLE, PANTIN) CDD 6 MOIS Est Ensemble (Etablissement Public Territorial regroupant plus de 420 000 habitants) porte l’ambition d’être un acteur de référence en matière de politique de prévention, de gestion des déchets et de propreté de l’espace public. Au sein du Pôle prestations et espaces publics (Direction de la prévention et valorisation des déchets), votre aurez pour principales missions : Le contrôle de l’espace public, traiter des réclamations et réaliser des enquêtes de terrain sur les conditions de présentation des déchets. Suivre l’évolution des points noirs sur le terrain et proposer des solutions aux différents dysfonctionnements. Traiter les réclamations transmises par mél en répondant au demandeur et en complétant le tableau de suivi de réclamations. Signaler toutes les anomalies de PAV y compris les bornes textiles, réaliser des audits des conventions bi ou tripartites de gestion des PAV, traiter les demandes de déplacements/ retraits et nouvelles implantations relatives aux PAV et corbeilles de rue.

Participer aux réunions périodiques avec les villes, prestataires et bailleurs

Contrôler la qualité des prestations sur la base d’audits pour les différents flux

Rédiger les rapports de pénalités et conformément au cadre proposé

Etablir des constats d’infractions au règlement de collecte et en matière de dépôts sauvages conformément au cadre proposé et, le cas échéant, verbaliser

Assister aux caractérisations périodiques

Participer aux actions de sensibilisations en Porte à porte/Stand/Pied d’immeuble Diplômes requis : Bac

Formation obligatoire : Permis B Compétences techniques : Connaître les modalités de gestion des déchets et avoir des notions sur les enjeux environnementaux

Connaissance générale de la FPT

Connaissance des différents types de déchets

Connaître les outils informatiques bureautiques (Pack office)

Savoir restituer une information par écrit

Savoir communiquer et adapter son discours à des publics très variés et être à l’aise devant les usagers Savoir-être : Savoir s’organiser, être méthodique

Capacité d’adaptation

Travailler en équipe notamment en transversal

Capacités relationnelles, sens du contact

Savoir communiquer et être pédagogue

Avoir une tenue et un comportement correct devant les usagers

Savoir travailler en transparence et reporter.

Esprit de synthèse et de priorisation

Appétence pour le travail sur le terrain Le poste est à pourvoir à l’unité Nord, au 29 rue Gutenberg 93000 Bobigny

Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 10 décembre 2022

Par mail à drh-recrutement@est-ensemble.fr

à Monsieur le Président d’Est Ensemble

EPT, 100 avenue Gaston Roussel

93232 Romainville Cedex

