Unité modèle POCHE / GVE, 4 mars 2022, Genève.

Unité modèle

du vendredi 4 mars 2022 au samedi 14 mai 2022 à POCHE / GVE

texte **Guillaume Corbeil** mise en scène **Céleste Germe** jeu **Aurélien Gschwind, Céline Nidegger** Elle et lui se présentent : elles sont les actrices et les témoins du scénario de votre vie, ou plus précisément la vie dont vous rêvez. Elle et lui revêtent leur costume, votre costume. Elle et lui, c’est vous et vous, paradigme hétéronormé ! Le scénario commence à se dérouler sous vos yeux, ou mieux, vous vous l’appropriez ! Elle et lui se rencontrent au hasard du complexe immobilier idéal qu’elles habitent chacune de leur côté. Elle et lui se préparent, impatientes et fébriles, à passer leur première soirée ensemble. Elles savent, elles sentent que ce sera une soirée merveilleuse car tout ce qui les entoure est merveilleux. Elle et lui sont belles, l’appartement est irréprochable, le repas est un succès, la fin de soirée est une apothéose de perfection ; elle et lui font l’amour. // Pourquoi l’amie d’enfance a dormi dans les draps ? // Elle et lui s’aiment et sont heureuses de s’installer ensemble. Elle et lui instaurent une routine plaisante avec footing dans les allées du quartier et jardinage sur la terrasse. Elle et lui font des projets et un enfant. // Pourquoi la valise est-elle prête dans le garde-manger ? // **Une vie de couple (trop) parfaite, enfermée dans un appartement (trop) blanc (trop) neuf, rien d’idéal ne résiste aux ciseaux de l’écriture acérée du québécois Guillaume Corbeil. Céleste Germe dissèque les idéaux de vie rêvée et donne à deux actrices une nouvelle fois au POCHE /GVE la fièvre de jouir de cette farce architecturale.** Sa 05.03 18h30_intro du dirlo représentation suivie d’un bord de scène

de CHF 10.- à CHF 28.-

Sous vos yeux, le chemin de votre vie : célibataires dans vos 2 pièces cuisine puis un jour ensemble dans votre loft à deux, la promesse d’une vie radieuse ?

POCHE / GVE Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T20:30:00;2022-03-05T19:00:00 2022-03-05T20:30:00;2022-03-07T20:00:00 2022-03-07T21:30:00;2022-03-08T20:00:00 2022-03-08T21:30:00;2022-03-19T16:00:00 2022-03-19T17:30:00;2022-03-20T19:30:00 2022-03-20T21:00:00;2022-03-21T19:00:00 2022-03-21T20:30:00;2022-03-22T20:00:00 2022-03-22T21:30:00;2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T20:30:00;2022-03-27T19:30:00 2022-03-27T21:00:00;2022-04-10T17:00:00 2022-04-10T18:30:00;2022-05-07T19:30:00 2022-05-07T21:00:00;2022-05-08T16:00:00 2022-05-08T17:30:00;2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T18:30:00