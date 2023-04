Opération de Clean Walk par la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 9 avril Unité locale de la Croix-Rouge Graulhet Catégories d’Évènement: Graulhet

Tarn

Opération de Clean Walk par la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 9 avril Unité locale de la Croix-Rouge, 9 avril 2023, Graulhet. Opération de Clean Walk par la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 9 avril Dimanche 9 avril, 09h30 Unité locale de la Croix-Rouge Sur inscription Le dimanche 9 avril, la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux organise une Clean Walk de 9h30 à 14h00.

Cette opération est ouverte au public sur inscription obligatoire.

La confirmation de la participation se fera par mail de la section Jeunesse, donnant les informations complémentaires.

Toute personne ayant moins de 16 ans devra venir avec un accompagnateur adulte (parents, responsables légaux ou famille) et remplir une autorisation parentale.

Pour les mineurs de 16 ans et 17 ans, une autorisation parentale suffira.

Renseignements : jeunesse.issy@croix-rouge.fr Unité locale de la Croix-Rouge 14 rue Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Graulhet 81300 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Vfor3J6jj8uYh2h96 »}] [{« link »: « mailto:jeunesse.issy@croix-rouge.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-09T09:30:00+02:00 – 2023-04-09T14:00:00+02:00

2023-04-09T09:30:00+02:00 – 2023-04-09T14:00:00+02:00 clean walk nettoyage

Détails Catégories d’Évènement: Graulhet, Tarn Autres Lieu Unité locale de la Croix-Rouge Adresse 14 rue Chevalier de la Barre 92130 Issy-les-Moulineaux Ville Graulhet Departement Tarn Lieu Ville Unité locale de la Croix-Rouge Graulhet

Unité locale de la Croix-Rouge Graulhet Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/graulhet/

Opération de Clean Walk par la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 9 avril Unité locale de la Croix-Rouge 2023-04-09 was last modified: by Opération de Clean Walk par la section Jeunesse de la Croix-Rouge d’Issy-les-Moulineaux le dimanche 9 avril Unité locale de la Croix-Rouge Unité locale de la Croix-Rouge 9 avril 2023 Graulhet Unité locale de la Croix-Rouge Graulhet

Graulhet Tarn