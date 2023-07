Rencontres au fil du thé en 10010 minutes Unité d’Habitation Le Corbusier de FIRMINY Firminy, 16 septembre 2023, Firminy.

Rencontres au fil du thé en 10010 minutes Samedi 16 septembre, 14h30 Unité d’Habitation Le Corbusier de FIRMINY sur inscription avant le 7 septembre 2023 par courriel. Lors des JEP, les habitants et le site Le Corbusier ouvrent les portes de l’Unité d’Habitation sur inscription. Il est prudent de s’inscrire par téléphone au 04 77 61 08 72

Pour les Journées du patrimoine, l’Unité d’Habitation accueille une exposition de l’artiste céramiste FCK / Frédérick Gautier, située à l’extérieur du bâtiment et accessible à toutes et à tous. Ce projet fait suite à la résidence qu’il y a menée, sur l’invitation de l’association des habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier. Elle s’inscrit dans leur programme de mise en valeur de l’édifice, tant pour les habitants que pour les visiteurs souhaitant découvrir le site Le Corbusier, premier site européen de l’architecte.

Après un bref séjour dans notre Unité d’Habitation, Frédérick Gautier, alias FCK*, passionné de l’architecture Fonctionnaliste, a imaginé un projet respectant les règles de l’association : un projet artistique collaboratif.

Un atelier pour 100 personnes ouvert à tous sera mis en place sous les pilotis le samedi après-midi (réservation obligatoire avant le 1 septembre pour participer) Frédérick Gautier animera un grand atelier de céramique. FCK va faire faire notamment un objet pour chaque habitant du Corbu qu’il pourra placer dans l’alvéole disposée par Le Corbusier sur chaque balcon. . Un temps de séchage étant nécessaire, les céramiques seront cuites ultérieurement et feront l’objet d’un deuxième temps fort au sein de l’Unité d’Habitation.

Unité d’Habitation Le Corbusier de FIRMINY rue de la fontaine du loup, 42700 Firminy Firminy 42700 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://www.facebook.com/assohabcorbu [{« type »: « email », « value »: « fckgautier@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0626568921 »}] L’Unité d’Habitation Le Corbusier est la dernière d’une série de cinq, dont la première est la Cité Radieuse de Marseille.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

@FCK@FondationLeCorbusier