du lundi 22 mars au vendredi 30 avril à Saint-Orens-de-Gameville

### Dépistage : Vous présentez des symptômes comme des difficultés respiratoires, de la toux, de la fièvre, des courbatures, de la fatigue inhabituelle, une perte de goût ou d’odorat, des maux de gorge ou de tête ou j’ai été identifié comme une personne contact : Vous pouvez contacter le 05 82 08 35 18 pour prendre rendez-vous au **Centre de Dépistage**​. Maison des Associations Place de la Fraternité, 42 Avenue Augustin Labouilhe 31650 Saint Orens de Gameville ### Vaccination : Centre de vaccination Saint-Orens de Gameville Salle Jean Dieuzaide, Place de la Fraternité, 42 Avenue Augustin Labouilhe – 31650 Saint-Orens-de-Gameville Vous accueille uniquement sur RDV du lundi au samedi de 14h à 18h. Pour prendre endez-vous : Par téléphone sur la plateforme Régionale 0 800 54 19 19 (numéro vert). Par téléphone sur la plateforme Nationale 0 800 009 110 En ligne, via les sites : [[www.keldoc.com](www.keldoc.com)](www.keldoc.com) [[www.sante.fr](www.sante.fr)](www.sante.fr) Le jour du rendez-vous amener : Documents justifiants votre identité Carte Vitale (Si possible) l’attestation d’éligibilité à la vaccination ### Cellule d’accompagnement téléphonique : Afin de répondre à vos questions sur la campagne de vaccination, sur les modalités du dépistage ou sur tout autre problème que vous seriez amenés à rencontrer (transport, prise de rendez-vous …) La mairie ouvre une cellule téléphonique d’écoute et d’ accompagnement du lundi au vendredi de 14H à 17H. Il vous suffit pour cela de composer le 05 82 08 35 18. Quand et comment puis-je me faire dépister au Covid-19 ? Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville Saint-Orens-de-Gameville

