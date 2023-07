Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet Unité de production d’eau de Montcornet Montcornet Catégories d’Évènement: Aisne

Montcornet Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet Unité de production d’eau de Montcornet Montcornet, 16 septembre 2023, Montcornet. Visite de l’usine de production et de décarbonatation d’eau potable de Montcornet Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Unité de production d’eau de Montcornet Visite limitée à 10 personnes par session De l’eau adoucie pour tous au robinet ! Ici, grâce à un équipement novateur, le Syndicat produit une eau de grande qualité pour les habitants. A découvrir en même temps que le fonctionnement d’une unité de production d’eau. Unité de production d’eau de Montcornet Montcornet, rue du Calvaire Montcornet 02340 Aisne [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/05hrxw »}] https://evdr.co/05hrxw Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00 Veolia – Crédit Sébastien Jarry Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Montcornet Autres Lieu Unité de production d'eau de Montcornet Adresse Montcornet, rue du Calvaire Ville Montcornet Departement Aisne Lieu Ville Unité de production d'eau de Montcornet Montcornet

Unité de production d'eau de Montcornet Montcornet Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montcornet/