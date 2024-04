Unissons Salle polyvalente le Trimaran Loperhet, samedi 13 avril 2024.

Le festival Unisson revient avec du rock, de la pop, du celtique et de l’irlandais. Une tombola sera organisée avec différents prix à gagner: une guitare électrique, une guitare électro-acoustique et un micro SM58. Vous trouverez de la restauration et une buvette sur place. .

Début : 2024-04-13 17:30:00

fin : 2024-04-13

Salle polyvalente le Trimaran Allée du Trimaran

Loperhet 29470 Finistère Bretagne

L’événement Unissons Loperhet a été mis à jour le 2024-04-10 par OT LANDERNEAU DAOULAS