Unisson Party.2″ aux 9 Salopards Tu cherches une soirée sympa pour boire un verre, danser, découvrir les artistes de ta ville ou venir jouer de ton instrument préféré? Cette soirée est faite pour toi! Pour cette deuxième session, « Unisson » t’invite aux 9 salopards le 27 novembre pour une soirée Concert et Jam style! Un seul objectif : s’unir autour de la musique et de la danse!! Line up: Sora & BB Kang Jam session – Open mic DJ set Urban live & RapStyle Sora, chanteuse et musicienne, présentera un extrait de son nouveau projet musical intitulé « HS » (Urban pop & freevibe) BB kang, chanteur et beatmaker te propulse dans un autre univers avec des textes fortement poétiques et des prods lourdement mélodiques..! ( Urban style & Rap) Jam Session Ramène ta goodvibe, ta voix, tes textes et tes instruments et viens nous faire kiffer autour du son!! Dj Set Pour terminer en beauté Dance / Urban live & RapStyle Entrée Prix Libre (+Adhésion)

Les 9 Salopards 9 rue de l’arc, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:00:00 2021-11-27T23:59:00