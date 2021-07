Louhans Musée municipal de Louhans Louhans, Saône-et-Loire Unissez les arts et les techniques Musée municipal de Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Visite guidée de l’exposition du moment : « Camille Bouchet, un maître oublié (Dijon, 1799 – Pourlans, 1890) ». **A noter**: sam, dim à 14h30 et 16h.

Entrée libre

À la rencontre de Camille Bouchet Musée municipal de Louhans 29 rue des Dôdanes 71500 Louhans Louhans Saône-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

