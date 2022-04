Unis-sons : concert en soutien au peuple ukrainien Cinéma Le Rex Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Programme : 20h30: Intervention d’**Estelle Blanc**, étudiante en Master2 de droit des libertés : éclairage juridique sur le conflit en Ukraine. Venez échanger avec Estelle Blanc sur les règles juridiques de la guerre. 21h00: “Ballade musicale en Europe” : Grieg, Elgar, Chopin, Fauré, Saint-Saëns… “Duo Scherzo” : **Lilla Papp** au violon et **Jean-Michel Martinez** au piano

Participation libre

Participation libre au profit d’une association locale Cinéma Le Rex Tonneins rue Maréchal Foch, 47400 Tonneins Tonneins Lot-et-Garonne

