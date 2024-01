Unipop « The zone of interest » de Jonathan Glazer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot, lundi 12 février 2024.

Unipop « The zone of interest » de Jonathan Glazer Cinéma l’Utopie Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Projection du film « The zone of interest » de Jonathan Glazer, suivie d’une intervention en direct de Pessac de Nicolas Patin, maître de conférence, spécialiste de l’Allemagne et de la Seconde Guerre Mondiale.

Cinéma l’Utopie 16 Rue Nationale

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 18:30:00

fin : 2024-02-12



