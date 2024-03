UNIPOP Film + Conférence Cinéma Studio 7 Auzielle Auzielle, lundi 25 mars 2024.

UNIPOP Film + Conférence « Jeux Olympiques : le monde selon le CIO » Lundi 25 mars, 18h30 Cinéma Studio 7 Auzielle Tarifs habituels pour le film

Début : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T22:15:00+01:00

Lundi 25 mars à 18h30 – Conférence « Jeux Olympiques : le monde selon le CIO » par Patrick Clastres, agrégé d’histoire, docteur en histoire contemporaine, historien du sport et de l’olympisme. Ses travaux de recherche portent sur l’histoire et la géopolitique du sport international, plus précisément sur les élites dirigeantes des fédérations internationales sportives et du Comité international olympique.

À 20h30, film documentaire français de Julien Faraut, datant de 2021, LES SORCIÈRES DE L’ORIENT.

En-cas entre la conférence et le film : 5€, sur réservation.

Conférence : 5€ (gratuit pour les adhérents unipop)

Cinéma Studio 7 Auzielle chemin des écoliers Auzielle Auzielle 31650 Haute-Garonne Occitanie

