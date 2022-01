Unipop de ville en ville : Si le vent tombe Mairie de Colomiers, 31 janvier 2022, Colomiers.

De janvier à juin, dans le cadre d’**Unipop** **de ville en ville**, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes **18h30 – Conférence de Michel Marian : La longue histoire des Arméniens** Le conflit du Karabagh est issu des tensions intra-soviétiques exacerbées par les indépendances. Mais l’impossibilité de l’apaisement a des racines profondes. Le risque d’être chassés d’une terre ancestrale réveille chez les Arméniens la hantise du génocide de 1915, nié par la Turquie, suivie par son allié azerbaidjanais. Le génocide est la mémoire commune à l’Arménie et à une diaspora dont l’influence en Occident fait contrepoids à la supériorité militaire turco-azérie, et à la nouvelle entente russo-turque. Ce lien entre le foyer et les communautés dispersées est au cœur de la conscience collective. Longtemps entretenu par une Église indépendante, il s’est sécularisé et a favorisé le mouvement démocratique, majoritaire depuis 3 ans, ce qui fait exception dans la région. Présentation de l’intervenant : Ancien élève de l’ENS, agrégé de philosophie, **Michel Marian** a été maître de conférences en philosophie politique à Sciences Po Paris. Il collabore à la revue Esprit et a notamment publié Dialogue sur le tabou arménien (avec Ahmet Insel, éd. Liana Lévi, 2009) et Génocide arménien. De la mémoire outragée à la mémoire partagée (Albin Michel, 2015). Son dernier livre, L’Arménie et les Arméniens en 100 questions : les clés d’une survie est paru aux éditions Tallandier en 2021. **20h50 – Projection du film « Si le vent tombe » de Nora Martirosyan** Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout. > [+ d’infos ](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/evenement/4396_1640887903.pdf) [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/4/8/csm_la_longue_histoire_des_armeniens_dc7a90daa6.jpg)](https://www.ville-colomiers.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9373&md5=3e1baf0ea372ef2f31c5a75799bd6e98706bd7fb¶meters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw¶meters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi¶meters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2¶meters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl¶meters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo¶meters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7¶meters%5B6%5D=fQ%3D%3D) Horaires ——– 18h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central

