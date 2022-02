Unipop de ville en ville : Mairie de Colomiers, 28 mars 2022, Colomiers.

De janvier à juin, dans le cadre d’**Unipop** **de ville en ville**, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes **18h30 – Conférence de Patrick Richet : Les nouvelles guerres afghanes** Les conflits qui meurtrissent l’Afghanistan depuis l’invasion soviétique en 1979 ne doivent pas se lire comme un éternel recommencement des guerres afghanes du XIXème siècle. Les acteurs sont bien plus divers et le mythique « grand jeu » n’est plus une grille de compréhension adéquate. Des facteurs externes et internes, les uns anciens, les autres radicalement nouveaux (la révolution islamique, la géostratégie pétrolière et gazière régionale, l’antagonisme entre Inde et Pakistan) réalimentent des conflits aux multiples implications. Les composantes de la société afghane qui s’est complexifiée et urbanisée, y sont prises au piège sans pouvoir bénéficier d’un État de droit stable et reconnu. **L’intervenant :** Professeur honoraire d’histoire en chaire supérieure, **Patrick Richet **collabore chaque année aux travaux du groupe pédagogique du Festival du film d’histoire de Pessac et à l’Unipop. **20h50 – Projection du film « Leaving Afghanistan**** »** de Pavel Lounguine ·avec Kirill Pirogov, Yan Tsapnik… En 1988, l’armée soviétique doit se retirer d’Afghanistan. Lorsque le pilote Alexandre Vassiliev est capturé par les moudjahidines, sa division se lance dans une dernière mission de sauvetage. Filmé à la manière d’un reportage, ce film nous confronte à l’horreur et la complexité des rapports humains en temps de guerre. > [+ d’infos ](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/evenement/4396_1640887903.pdf) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/4/csm_Leaving_Afghanistan_photo_film_ca28badddb.jpg) Horaires ——– 18h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central

