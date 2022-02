Unipop de ville en ville : Indiscrétions Mairie de Colomiers, 31 mars 2022, Colomiers.

Mairie de Colomiers, le jeudi 31 mars à 18:30

De janvier à juin, dans le cadre d’**Unipop** **de ville en ville**, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes **18h30 – Conférence de Marguerite Chabrol** Cette conférence retracera la carrière de **Katharine Hepburn** pour mettre en relief sa place très particulière à Hollywood, où elle est à la fois une star de premier plan avec une longévité exceptionnelle, mais aussi une actrice parfois controversée ayant connu des difficultés dans l’industrie du cinéma. En prenant comme clef de lecture son lien avec le théâtre, nous expliquerons les choix professionnels de l’actrice, ses engagements politiques et artistiques, et la manière dont son appartenance au milieu intellectuel de la côte Est a autant servi sa carrière cinématographique qu’il a fait d’elle une sorte d’étrangère à la culture hollywoodienne. **L’intervenante :****Marguerite Chabrol** est professeure en études cinématographiques à l’université Paris 8. Elle est plus particulièrement spécialisée dans le cinéma classique hollywoodien et dans ses relations avec le théâtre et la musique. Elle a notamment écrit De Broadway à Hollywood (CNRS Editions, 2016) et Katharine Hepburn. Paradoxes de la comédienne (PUR, 2019). **20h50 – Projection du film « Indiscrétion »** de** George Cukor **avec Katharine Hepburn, Cary Grant, James Stewart. Une séparation, des fiançailles, une rupture et trois prétendants. Modèle de la « comédie du remariage » de l’âge d’or hollywoodien, cette comédie alerte et enjouée parodie la haute société américaine et ses parfums de scandale, et séduit par la grâce d’un trio d’acteurs à l’alchimie parfaite. > [+ d’infos ](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/evenement/4396_1640887903.pdf) [![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/a/4/csm_Indiscretions_Photo_film_2_ee7128f602.jpg)](https://www.ville-colomiers.fr/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=9518&md5=b699fe2dab6647283b01121d16e8c0d7224b15e9¶meters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw¶meters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi¶meters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2¶meters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl¶meters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo¶meters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7¶meters%5B6%5D=fQ%3D%3D) Horaires ——– 18h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central

Cinéma Le Grand Central

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T20:50:00