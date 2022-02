Unipop de ville en ville : Festen Mairie de Colomiers, 21 mars 2022, Colomiers.

Unipop de ville en ville : Festen

Mairie de Colomiers, le lundi 21 mars à 18:30

De janvier à juin, dans le cadre d’**Unipop** **de ville en ville**, le Grand Central propose une sélection de films et de rencontres en visioconférences avec des cinéastes, auteurs, historiens, journalistes **18h30 – Conférence de Fabienne Giuliani : Histoire de l’inceste** Avec la Révolution française, l’inceste, tant comme forme de sexualité que comme forme de criminalité, connaît de multiples variations que l’historien peut relever au travers d’abondantes sources à l’époque contemporaine. Leur analyse permet de retracer les grandes étapes qui aboutissent à la construction d’un nouvel imaginaire incestueux dans la société française à partir de la fin du XIXe siècle. Ainsi, cette conférence montre la manière dont le crime d’inceste d’Ancien Régime a été reformulé comme une violence sexuelle associée au tabou et à la pauvreté à l’époque contemporaine. **L’intervenante :** Historienne, Fabienne Giuliani est titulaire d’un doctorat d’histoire contemporaine portant sur « Les relations incestueuses dans la France du XIXe siècle » (sous la direction de Dominique Kalifa) et est rattachée à l’agence nationale de recherche DERVI (Dire, entendre, restituer les violences incestueuses). Elle travaille sur la question des normes (parentale, familiale, sexuelle, judiciaire, politique, médicale) et de leurs diffusions au sein de la société française dans une perspective d’histoire sociale. Elle est l’auteure du livre Les Liaisons interdites. Histoire de l’inceste au XIXe siècle (Publications de la Sorbonne, 2014). **20h50 – Projection du film « Festen » de **Thomas Vinterberg avec Ulrich Thomsen, Henning Moritzen… Pour ses 60 ans, Helge invite toute sa famille dans une grande maison. Au cours du dîner, Christian, le fils aîné, fait un discours et révèle alors de terribles secrets… La dissection sans pitié d’une famille dysfonctionnelle, servie par une image physiquement âpre, pour une belle et affreuse représentation d’un triste cirque humain. > [+ d’infos ](https://www.veocinemas.fr/grand-central-colomiers/evenement/4396_1640887903.pdf) Horaires ——– 18h30 **Détails sur le lieu**: Cinéma Le Grand Central

Cinéma Le Grand Central

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T18:30:00 2022-03-21T20:50:00