Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire

Maine-et-Loire

UNIPACE RUN 2021-10-03

Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Le Lion-d’Angers NOUVEAUTÉ :

UNIPACE RUN, événement familial autour de la course à pied qui se déroulera le dimanche 3 octobre dans le Parc Départemental de l’Isle Briand, au Lion d’Angers. Au programme :

– Des courses pour les jeunes selon l’âge (10-11 ans = 1.5km / 12-13 ans = 3k / 14-15 ans = 4km)

– Des courses adultes en solo (5km) ou en relais (10km)

– 1 village partenaire

– Des animations (canicross / initiation à l’équitation)

– Dégustation de vin

– Musique

Détails Catégories d’évènement: Le Lion-d'Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Lion-d'Angers Adresse Ville Le Lion-d'Angers lieuville 47.62889#-0.71315