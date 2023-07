Le playground est aussi à nous – Matrimoine Union Sportive du Panier de la Victoire au Plateau sportif des Carmes Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Le playground est aussi à nous – Matrimoine Union Sportive du Panier de la Victoire au Plateau sportif des Carmes Marseille, 17 septembre 2023, Marseille. Le playground est aussi à nous – Matrimoine Dimanche 17 septembre, 10h00 Union Sportive du Panier de la Victoire au Plateau sportif des Carmes Entrée libre Les jeunes Panthers (équipe féminine et féministe de basketball) figurent en photo pour mettre en avant l’occupation des playground par les filles. Exposition de ces photos dans le playground des Carmes et de la Major Union Sportive du Panier de la Victoire au Plateau sportif des Carmes 40 avenue Belle Vue 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « uspvmarseille@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

