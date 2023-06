Ateliers d’éveil à la musique classique Union Saint jean Bordeaux, 13 septembre 2023, Bordeaux.

Ateliers d’éveil à la musique classique 13 septembre 2023 – 26 juin 2024, les mercredis Union Saint jean 265 € l’année

Infos & tarifs

Activité artistique, récréation culturelle, l’éveil, puis l’initiation, à la musique classique est un vecteur d’apprentissages en tout genre pour les plus jeunes : écoute plus attentive, meilleure perception auditive, connaissances musicales…

À l’image de l’association, ces ateliers ludiques et originaux permettront à vos enfants de se familiariser avec la musique classique, et tout ce qui la compose.

265€ l’année + l’adhésion à USJ

Rentrée le mercredi 13 septembre 2023 (séance de découverte gratuite).

Horaires

Tous les mercredis hors vacances scolaires,

Salle Séville, Bat 03, 2ème étage.

9h30 à 10h30 (6/10 ans)

10h30 à 11h10 (3 ans)

11h10 à 11h50 (4 ans)

11h50 à 12h30 (5 ans)

Contacts

USJ Maison de Quartier

05 56 92 56 96

95 Rue Malbec 33800 Bordeaux

Lien inscription !

——-

Olivier Delaunay, médiateur culturel

lescaprices33.mediation@gmail.com

Union Saint jean 95 rue malbec bordeaux Bordeaux 33800 Nansouty Gironde Nouvelle-Aquitaine

