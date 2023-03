Exposition de timbres sur la Francophonie Union postale universelle Berne Catégories d’Évènement: Berné

Région administrative de Berne-Mittelland

Exposition de timbres sur la Francophonie Union postale universelle, 20 mars 2023, Berne. Exposition de timbres sur la Francophonie 20 – 31 mars Union postale universelle Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la Francophonie, l’Union Postale Universelle (UPU) basée à Berne organise pour la première fois dans ses locaux une exposition de timbres consacrés à la Francophonie.

Cette exposition, a été ouverte le 16 mars par le Directeur général de l’UPU et le Représentant de l’OIF auprès des Nations unies à Genève en présence des représentants du corps diplomatique. Elle met notamment en valeur les timbres consacrés à l’OIF et ses activités.

Elle sera ouverte au grand public et notamment à 200 enfants des écoles françaises de la capitale fédérale suisse. Union postale universelle Weltpoststrasse 4, 3015 Bern, Suisse Berne 3015 Stadtteil IV Région administrative de Berne-Mittelland Berne https://www.upu.int/fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T19:00:00+01:00

2023-03-31T09:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00 ©UPU

Détails Catégories d’Évènement: Berné, Région administrative de Berne-Mittelland Autres Lieu Union postale universelle Adresse Weltpoststrasse 4, 3015 Bern, Suisse Ville Berne Departement Région administrative de Berne-Mittelland Lieu Ville Union postale universelle Berne

Union postale universelle Berne Région administrative de Berne-Mittelland https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/berne/

Exposition de timbres sur la Francophonie Union postale universelle 2023-03-20 was last modified: by Exposition de timbres sur la Francophonie Union postale universelle Union postale universelle 20 mars 2023 Berné Union postale universelle Berne

Berne Région administrative de Berne-Mittelland