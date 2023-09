Visite guidée du siège de l’Union internationale des Chemins de fer Union internationale des chemins de fer Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du siège de l’Union internationale des Chemins de fer Dimanche 17 septembre, 09h00, 13h30 Union internationale des chemins de fer Inscription sur https://affluences.com à partir du 1er septembre

L’UIC, 100 ans d’harmonisation et de progrès au service des relations ferroviaires internationales : visite d’une partie du siège de l’UIC où seront visibles œuvres d’arts et expositions du centenaire de l’UIC réalisées avec les fonds du Service Archives Documentation du Groupe SNCF.

Vous serez accueilli au siège de l’Union internationale des Chemins de fer pour une visite inédite et commentée en petits groupes. Vous découvrirez l’histoire des chemins de fer par leur développement à l’international depuis les premières relations mises en place par des accords entre compagnies jusqu’à la création de l’UIC. Vous suivrez au fil du temps les progrès techniques et l’harmonisation des systèmes à l’échelle internationale réalisés sous l’impulsion de l’UIC pour faciliter encore et toujours le voyage ferroviaire à travers les frontières. Vous y découvrirez en parallèle des documents écrits, des plans ou des photos, nombres d’objets matérialisant les avancées technologiques. Votre visite sera jalonnée par sélection d’affiches retraçant le rêve du voyage lointain que permet le train, les offres nouvelles proposées jusqu’à la prise de conscience de l’urgence climatique. Les lieux traversés au cours de votre visite vous feront découvrir des œuvres d’arts offertes par les membres de l’Union lors de la construction du siège en 1963. Enfin, une sélection de films historiques en version « vidéo », retraçant quelques grandes dates de la modernisation des services ferroviaires internationaux et de la Grande Vitesse, vous seront proposés en fin de visite. La majeure partie des documents, images, affiches et objets sont issus des fonds du services archives documentation du groupe SNCF.

Union internationale des chemins de fer 16 rue Jean-Rey 75015 PARIS Paris 75015 Quartier de Grenelle Île-de-France 0144492020 https://uic.org/ https://uic.org/com/IMG/pdf/catalogue_expo_2022_final_light_v2.pdf [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com »}] L’Union internationale des chemins de fer a célébré son centenaire en 2022. Son siège actuel, situé au 16, rue Jean-Rey dans le 15e arrondissement de Paris, a été inauguré en 1963 sur le site de l’ancienne gare du Champ-de-Mars.

A l’occasion de la construction de ce siège, la plupart des entreprises ferroviaires membres de l’association ont offert une contribution en nature, œuvre d’art, objet traditionnel du pays ou élément d’équipement intégré dans les salles de réunion ou les espaces accessibles aux visiteurs.

Ces objets ou cadeaux, dont certains ont une grande valeur artistique, contribuent à créer l’impression d’ouverture mondiale que ressent chaque visiteur. RER C (Champs de Mars – Tour Eiffel) – Métro ligne 6 (Bir-Hakeim)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

(c)UIC