Laon Exposition à Laon : « Mettre l’Aisne au courant » Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne Laon, 16 septembre 2023, Laon. Exposition à Laon : « Mettre l’Aisne au courant » 16 et 17 septembre Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne Entrée libre Cette exposition raconte toute l’aventure de l’électrification dans l’Aisne de 1923 à nos jours au fil de panneaux et objets… Union des Secteurs d’Energie du Département de l’Aisne 1 rue Turgot 02000 Laon Laon 02000 Zone Industrielle Aisne https://useda.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

