Café estival des bénévoles Union Départementale des Associations Familiales de l’Indre (UDAF 36) Châteauroux Catégories d’Évènement: Châteauroux

Indre Café estival des bénévoles Union Départementale des Associations Familiales de l’Indre (UDAF 36) Châteauroux, 18 juillet 2023, Châteauroux. Café estival des bénévoles Mardi 18 juillet, 10h00 Union Départementale des Associations Familiales de l’Indre (UDAF 36) En qualité de lecteurs-bénévoles, venez échanger sur vos lectures, vos coups de coeur, vos envies, vos découvertes, vos expériences pour promouvoir et développer l’action « Partager la lecture » !

Ce prochain « café des bénévoles » est prévu au cours de l’été culture dans les locaux de l’UDAF 36. Union Départementale des Associations Familiales de l’Indre (UDAF 36) 7bis rue des Ingrains 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire 02 54 60 45 60 http://www.udaf36.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 60 45 60 »}] L’UDAF 36 a pour objet principal la représentation et la défense de l’ensemble des familles de notre département. L’UDAF s’appuie sur un important réseau d’associations locales pour placer sa réflexion en étroite proximité avec les besoins des familles, dans les territoires, dans les villages. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00

2023-07-18T10:00:00+02:00 – 2023-07-18T12:00:00+02:00 ©UDAF de l’Indre – Canva Détails Catégories d’Évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Union Départementale des Associations Familiales de l'Indre (UDAF 36) Adresse 7bis rue des Ingrains 36000 Châteauroux Ville Châteauroux Departement Indre Lieu Ville Union Départementale des Associations Familiales de l'Indre (UDAF 36) Châteauroux

Union Départementale des Associations Familiales de l'Indre (UDAF 36) Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/