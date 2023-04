Exposition peintures « Dans la nature » Union de Producteurs de Saint-Emilion, 3 avril 2023, Saint-Émilion.

Exposition peintures « Dans la nature » 3 avril – 1 mai Union de Producteurs de Saint-Emilion Entrée libre.

En ce mois d’avril, la Galerie du Caveau de l’Union de Producteurs de Saint-Emilion se pare des toiles de l’artiste-peintre Martine Pinsolle. A découvrir en entrée libre aux horaires d’ouverture de la boutique. Envie d’échanger avec l’artiste pour comprendre son univers ? RDV à l’occasion du vernissage, jeudi 6 avril.

Formée à la prestigieuse école des Beaux-Arts de Bordeaux, Martine Pinsolle inscrit sa peinture dans une tradition esthétique dont elle tient à perpétuer les codes. Son travail à l’huile solide sur toile de jute et l’acrylique sur papier se décline sur la thématique des Balnéaires, dans lequel la représentation des corps est enrichie par des scènes et attitudes de la vie contemporaine. Sensible à la ligne et à la lumière, Martine crée des atmosphères sereines dans lesquelles elle inscrit ses sujets et suggère des questionnements.

Si ses thèmes de prédilection sont le corps et le portrait, Martine présentera également quelques oeuvres sur le thème de la nature et des arbres.

Union de Producteurs de Saint-Emilion Lieu-dit Haut Gravet, Saint-Emilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-03T10:00:00+02:00 – 2023-04-03T12:30:00+02:00

2023-05-01T13:30:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00

