Visite guidée du musée de Fumel et démonstration de savoir-faire Union Compagnonnique des Devoirs Unis Fumel, 15 septembre 2023, Fumel.

Visite guidée du musée de Fumel et démonstration de savoir-faire 15 – 17 septembre Union Compagnonnique des Devoirs Unis Gratuit. Entrée libre. Nombre de places limité à 30 personnes en même temps.

Parofitez d’une visite guidée du musée et de démonstrations de métiers : cuisinier, chocolatier patissier, tailleur de pierre, ébénisterie, forge, dinandier.

Union Compagnonnique des Devoirs Unis 10 rue Waldeck Rousseau, 47500 Fumel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 85 91 07 51 http://lecompagnonnage.com https://www.facebook.com/UCFumel La maison des compagnons du tour de France des Devoirs Unis présente l’histoire du compagnonnage et les « chefs d’œuvre » réalisés par les aspirants compagnons. Société créée en 1889, l’Union Compagnonnique du Tour de France est une association qui rassemble des hommes de différents métiers autour d’un même idéal : apprendre, progresser et transmettre ses connaissances tout en s’affirmant en tant qu’homme. Elle a pour mission l’accomplissement de l’homme dans et par son métier. Depuis toujours, être Compagnon est symbole de qualités professionnelles et de rectitude morale. Tous les Compagnons de l’Union Compagnonnique des Devoirs Unis, en France, Suisse, Belgique et partout dans le monde, perpétuent cette volonté et la transmettent aux jeunes qui veulent suivre la voie pour devenir Aspirants puis Compagnons. En 2010,« le Compagnonnage, réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier » a été reconnu et inscrit au patrimoine culturel immatériel par l’UNESCO. Parking sur la rue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:30:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

