Union Commerciale « Noël avant l’heure ! »

Jura Champagnole 15 000 € de lots à gagner, sous la forme de tickets à gratter (chez les commerçants ChampaSympa) et de chèques cadeaux à gagner.

Tirage au sort le 18 décembre avec remise des prix le 21 décembre à 19h à la Banque Populaire.

Pensez à offrir des chèques cadeaux ChampaSympa.

