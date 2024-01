UNION BORDEAUX-BEGLES / STADE TOULOUSAIN MATMUT ATLANTIQUE – BORDEAUX Bordeaux, samedi 23 mars 2024.

UNION BORDEAUX-BEGLES / STADE TOULOUSAIN MATMUT ATLANTIQUE – BORDEAUX TOP 14 SAISON 2023/2024 Les DATES ET HORAIRES indiqués sur les billets ne sont pas définitifs, les informations sont susceptibles d’être modifiées par la LNR, il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informée des éventuels changements concernant la rencontre. Le club rappelle au client que ce dernier achète une rencontre et non une date, aucun remboursement ne sera accepté en cas de modification.

Tarif : 22.00 – 67.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 14:00

MATMUT ATLANTIQUE – BORDEAUX Cours Jules Ladoumègue 33000 Bordeaux 33