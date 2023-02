UNION BORDEAUX BEGLES – SAISON 2022/2023 STADE MATMUT ATLANTIQUE, 25 mars 2023, BORDEAUX.

UNION BORDEAUX-BEGLES / STADE ROCHELAISTop 14 – Saison 2022/2023Tarif réduit valable pour :- Les jeunes de -18ans (né après le 1er janvier 2004 où après)- Les étudiants en possession d’une carte étudiante valide 2021/2022- Les personnes titulaires d’une carte d’invalidité d’au moins 50% (PSH)- PMR : réservation auprès de la billetterie du clubUne pièce justificative sera obligatoirement demandée à l’entrée du stade. Sans celle-ci, l’entrée pourra être refusée.Important : Date et heure non contractuelles susceptibles d’être modifiées par la LNR. L’achat de ce billet est un engagement sur un match et non sur une séance. il appartient à la personne qui achète le billet de se tenir informé des éventuels changements de date et/ou d’horaire concernant la rencontre.Aucun remboursement ne sera effectué pour cause de report.- Commandes fermes et définitives, elles ne peuvent en aucun cas être modifiées, annulées ou remboursées. Union Bordeaux-Bègles

STADE MATMUT ATLANTIQUE BORDEAUX Cours Jules Ladoumegue Gironde

