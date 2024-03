Unio Chambray-lès-Tours, samedi 23 mars 2024.

Unio Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Samedi

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours invite Unio, un trio vocal polyphonique a capella.

Trois voix nues qui ne font qu’un chant.

Trois identités sonores qui unissent leurs différences pour composer ensemble un autre son.

Trois vibrations au service d’un maintenant …

La Médiathèque de Chambray-lès-Tours invite Unio, un trio vocal polyphonique a capella.

Trois voix nues qui ne font qu’un chant.

Trois identités sonores qui unissent leurs différences pour composer ensemble un autre son.

Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, innovation, aventure.

La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions.

En s’inspirant de Jean-Pierre Vernant, on pourrait dire Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont.

Chant Armande Ferry-Wilczek, Élise Kusmeruck et Juliette Rillard. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

2 Place de Voru

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement Unio Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2024-03-14 par ADT 37