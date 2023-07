Venez découvrir la soucoupe d’Amiens ! UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) Amiens, 16 septembre 2023, Amiens.

Ceci est une soucoupe, mais c’est surtout une école d’ingénieur…

La soucoupe, bien connue des amiénois, qui fête ses 30 ans cette année, abrite une école d’ingénieurs en numérique et énergie qui diplôme près de 140 ingénieurs par an.

Bâtiment bien connu des amiénois, qui atitre les touristes curieux, UniLaSalle Amiens (ESIEE-Amiens) a été construite il y a 30 ans, le long de la Somme.

A deux pas du quartier Saint Leu et du centre ville, les architectes Dubus et Lott remplacent la friche industrielle de l’îlot des teinturiers par d’harmonieux volumes blancs au bord de la Somme.

