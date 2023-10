AU CŒUR DE LA RÉVOLUTION AUTOMOTIVE AVEC CHRISTOPHE PERILLAT – CEO VALEO Unifab Paris, 30 novembre 2023, Paris.

Hello tutti,

C’est avec beaucoup d’excitation que nous vous donnons rv le jeudi 30 Novembre pour une rencontre qui s’annonce passionnante avec Christophe Perillat, CEO de Valeo.

Au coeur des révolutions de l’automobile, Valeo est particulièrement bien positionné sur les business de l’électrification et de l’assistance à la conduite. Et les résultats du S1 2023 démontrent avec une marge opérationnelle de 3.2% du Ca et des prises de commandes atteignant 18.8Md € la pertinence du plan stratégique Move Up.

Nous aurons énormément de sujets pour Christophe Perillat, que se soit au niveau des grands enjeux de l’automobile autour de l’électrification, de la connectivité ou du digital comme de la mobilité ou des enjeux de réorganisation de la supply chain, mais aussi de la relation constructeurs-équipementiers.

Au grand plaisir de vous retrouver le 30 Novembre,

Amitiés

Christian Peugot / Jean Triomphe

Unifab 16 Rue de la Faisanderie, 75116 Paris Paris 75116 Quartier de la Porte-Dauphine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T18:15:00+01:00 – 2023-11-30T20:15:00+01:00

